Анохин против Гуфа: Айза дала понять, что ее мужья не переваривают друг друга

35-летняя бизнесвумен станет героиней нового реалити-шоу «Супер Айза» на телеканале «Супер». По этому случаю экс-возлюбленная рэпера Гуфа успела пообщаться со своей многомиллионной аудиторией. Стоит отметить, что телезрители получат уникальную возможность увидеть, как живет известная певица и светская львица. Анохина готова поделиться с поклонниками самым сокровенным, рассказав о личных аспектах частной жизни.

Так, к примеру, Айза намерена раскрыть подробности предстоящего развода со своим вторым мужем — предпринимателем Дмитрием Анохиным. В настоящее время экс-возлюбленные активно делят свой бизнес, связанный с салонами красоты.

К слову, продюсером реалити-шоу с Айзой в качестве главной героини станет известная телеведущая Ксения Собчак. По словам светской львицы, Собчак лично связалась с ней для того, чтобы обсудить детали и предложить поучаствовать в таком необычном проекте. Помимо самой Анохиной на съемки также согласились и ее мужья — Дмитрий Анохин и рэпер Гуф. Примечательно, что сама Айза настаивала на том, что мужчины просто не переносят друг друга.

Ко всему прочему, звездная мамочка не стала возражать и против того, чтобы ее сыновья — Сэм и Элвис — также поучаствовали в создании проекта, выступив в качестве участников реалити. Для мальчиков работа на съемочной площадке станет интересным опытом.

Стоит отметить, что сыновья Анохиной тяжело переживают ее разрыв с нынешним супругом. По этой причине светской львице пришлось найти для них опытного психолога. Бизнесвумен надеется, что в ближайшее время ситуация наладится и они смогут восстановить прежнюю гармонию в их семье.

Примечательно, что в отличие от детей и экс-возлюбленных Айзы, ее родители наотрез отказались сниматься в шоу. Близкие родственники знаменитости не готовы делиться с посторонними тем, что происходит за закрытыми дверями их дома.