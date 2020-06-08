Бросить вызов системе: Леди Гага сравнила расизм с густым лесом

Леди Гага выступила с вступительным словом к выпускному классу 2020 года в минувшее воскресенье, 7 июня. Стоит отметить, что певица практически полностью переписала свою речь после убийства Джорджа Флойда, безоружного чернокожего, который умер 25 мая в Миннеаполисе после неудачного ареста, сообщает издание People.

По словам певицы, выпускники сейчас наблюдают за тем, что является поворотным моментом в эволюции страны, а именно за изменениями в обществе. Это изменение будет медленным, и придется быть терпеливыми. Но перемены произойдут, и будут к лучшему.

Переписывая свою речь, певица спрашивала себя, как она видит расизм в Америке и в итоге пришла к выводу, что нетерпимость к другим расам населяющим эту планету похожа на широкий лес состоящий из деревьев, выросших из семян расизма. Ветви этих деревьев — это предубеждения, а листья — угнетение.

Таким образом, Леди Гага подчеркивает, что масштаб проблемы поистине огромный, но текущие акции протеста помогут сдвинуть дело с мертвой точки и побороть расизм не только в США, но и во всем мире.