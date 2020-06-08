«С грустными глазами»: бывшая жена Эмина поделилась честным селфи без макияжа

Бизнесмен и певец готовится к разводу с девушкой, которая подарила ему дочку. Поклонники считают, что произошедшее отразилось на внешности Алены.

Эмин Агаларов меньше двух лет прожил в браке с молодой избранницей Аленой Гавриловой. Недавно пара сообщила о разводе. Несмотря на идиллию, которую видели поклонники, супруги предпочли расстаться. У них подрастает годовая дочка Афина. Певец регулярно публикует фото с наследницей, но девочка живет с мамой и теперь с отцом лишь видится, когда он приходит в гости или забирает на время ребенка к себе на работу.

Алена также растит сына Рустама-младшего, которого родила от бизнесмена Рустама Тарико. Она коротает дни дома со своими наследниками. Обсуждать расставание с Эмином девушка отказывается. Зато накануне она поделилась честным селфи. Светская львица запечатлела себя без макияжа. Она позировала с распущенными, слегка небрежными, локонами. Поклонники решили, что Гаврилова похорошела. Многие отметили ее природную красоту.

«Красивая и нежная! Все будет хорошо!», «Натуральная красота», «Совсем ребенок с грустными глазами», «Такая нежная», «Все будет хорошо, вы держитесь», — прокомментировали пост подписчики.

К слову, сидеть дома в солнечный день она не стала. Бывшая возлюбленная Эмина в зеленых лосинах и лонгсливе отправилась гулять на природе с дочкой. А малышка Афина бегала с одуванчиком в руках.