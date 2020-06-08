«Ухандохался»: шестилетний Гарри Галкин научил отца плохому слову

Пародист заснял отпрыска, который пытался прийти в себя после активностей с утра.

Шестилетний Гарри Галкин научил знаменитого отца плохому слову. Маленькие наследники Примадонны и пародиста регулярно балуют родителей и их аудиторию различными перлами. Так, например, в День защиты детей брат и сестра вдруг заявили, что готовы сами защищаться от взрослых в случае чего. «Папа, предоставь нас самим себе!», — изрекла умную мысль Лиза, а затем дернула брата за рукав, и парочка удалилась.

На этот раз Гарри пополнил словарный запас Максима словом, граничащим со списком запрещенных. Галкин встретил сына, бредущего мимо садовых кустов после активного утра на батуте. Мальчик выглядел усталым, но очень счастливым – в столь теплую погоду самое время изобретать различные упражнения. В определенный момент времени младший Галкин остановился, звучно выдохнул и заявил:

«Ну я и ухандохался!».

От словарного запаса ребенка остались в восторге и в комментариях. «Вот это познания русского языка!», «Юноша просто жжет!», «Пацанские словечки пошли», «Где Гарик, интересно, это слово услышал», «Мое состояние после сессии – Гарри и его «ухандохался», — поиронизировали они. Не удержался от реплики и Николай Басков: «Я тоже уже ухандохался, Гарри!», — признался он.