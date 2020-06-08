«Спасибо моим чеченским братьям»: Иосиф Пригожин выложил неоднозначный видеоролик

Иосиф Пригожин вновь привлек к себе внимание общественности. На этот раз продюсер выложил в свой личный аккаунт в Instagram новый видеоролик, который изрядно возмутил пользователей Интернета. В клипе Пригожин на огромном и явно очень дорогом автомобиле решил пошутить, что едет «бомбить», то есть работать в такси, ведь время сейчас очень непростое. Все это сказано было с улыбкой и смехом, разумеется, всем понятно, что на таком автомобиле на заработки продюсер точно не поедет. Подпись к ролику тоже получилась неоднозначная.

«Спасибо моим чеченским братьям за подгон. В трудную минуту всегда рядом», — заявил продюсер.

Однако пользователи Instagram начали задавать неудобные вопросы, а продюсер решил на них ответить.

Одна из поклонниц мужчины написала, что не стоит выкладывать такие видеоролики и заявлять об отсутствии денег, чтобы не позориться. На это продюсер заметил, что он никогда не говорил, будто бы у него нет денег.

Напомним, ранее Пригожин жаловался на бедственное положение артистов и звезд российского шоу-бизнеса, из-за чего у него даже случился серьезный конфликт с музыкантом Сергеем Шнуровым.