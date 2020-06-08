Марат Башаров собирается построить курятник на своей даче

Как отметил актер, его жены всегда были против его затеи.

Актер Марат Башаров в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ заявил ведущей Лере Кудрявцевой, что собирается строить курятник на своей даче. По его словам, скоро у него всегда будут свежие яйца. Актер даже собирается их продавать. Любопытно, что Кудрявцева сказала, что обязательно станет покупать у Башарова яйца.

«Хочу сделать свой курятник. Даже дорожки мраморные уже выложил. Провел свет под землей. Воду провел. Даже интернет провел. Не хочу, чтобы курицы скучали. Буду через Сеть за ними следить». Марат Башаров

Как отметил актер, сейчас он одинок, поэтому пришло время заниматься садом и хозяйством. В новые отношения пока Башаров вступать не хочет. Ему, как он сказал, и одному хорошо.

«Моя жены всегда были против курятника. Им были не нужны свежие яйца. В ближайшее время воплощу свою идею в жизнь. У соседей, кстати, есть куры. Они у меня врачи. Сам не знаю, как я там оказался. Актер среди врачей», — заявил Марат Башаров.