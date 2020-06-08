«Очень молода»: 74-летняя свекровь Подольской удивила подтянутым видом

Елена Преснякова затмила своей бодростью и красотой других присутствующих женщин на празднике пятилетнего внука.

74-летняя свекровь Натальи Подольской Елена Преснякова удивила подтянутым видом на празднике пятилетнего внука. Напомним, на днях маленький сын Владимира Преснякова Артемий отмечал 5-летие. В честь небольшого юбилея родители преподнесли сыну долгожданный подарок – настоящую собаку по имени Басси. Мальчик был в восторге – он нежно прижал питомца к себе и наотрез отказывался отпускать.

Позже Подольская обнародовала множество семейных снимков. Самой красивой на них негласно была признана Елена Преснякова – несмотря на немалый возраст, женщина выглядит восхитительно: в ее глазах отмечается задор, улыбка не сходит с лица, и в целом мама семейства выглядит подтянуто.

«Свекровь у вас – мировая женщина», «Мама у Владимира просто цветет и пахнет!», «Какие же вы все классные», «Преснякова-старшая – огонь, пожар, хочу знать секрет молодости!», «Очень молода Елена Петровна», — похвалили певицу «ВИА Сливки» люди в комментариях.