Екатерина Климова похвасталась своей дачей на 15 соток

Актриса Екатерина Климова в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ похвасталась своей дачей. Два года назад она купила участок на 15 соток, где сейчас проводит все свободное время.

«Мы купили дачу два года назад. До этого я снимала дома. Там были парники, поэтому я приучена уже была к земле. Я приобщилась к садоводству. Мой дом находится на Новой Риге. Мы как-то прибились к этому направлению. У меня 15 соток. Это не так много. Я покупала дом, а потом еще достраивала. Даже не могу сказать, сколько денег заплатила». Екатерина Климова

Как сказала актриса, для дома она не нанимала дизайнера. «У меня было много ремонтов. Я продвинутый человек, поэтому стараюсь все делать сама. Мой дом — моя крепость», — подметила Климова.

При этом помощи звезде ждать неоткуда. «Честно скажу, что мне никто не помогает на участке. Сама все делаю. Бывшие мужья не приезжают. Зато в теплице я поставила обогреватель. Там у меня растут помидоры, перец, огурцы. Банки закатывать не буду. Мы в свежем виде все съедаем», — сказала актриса.