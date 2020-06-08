«Требуют предоплату»: участники «Дома-2» Черно и Оганесян дважды чуть не стали жертвами аферы

Звездные участники «Дома-2» Александра Черно и Иосиф Оганесян дважды чуть не стали жертвами чужих махинаций. В ближайшее время супруги собираются покинуть проект, чтобы Саша в спокойной обстановке смогла доносить и родить ребенка. В последние несколько дней чета находится в разъездах в поисках съемной квартиры. Оказалось, что найти недвижимость и при этом не попасться в руки мошенников – та еще задача.

Черно рассказала, что чаще всего она сталкивается с ситуацией, когда заявленные характеристики апартаментов не соответствуют действительности. Нередко квартира ей не нравится, либо в обстановке чего-то не хватает, поэтому влюбленные вынуждены рассматривать другие варианты. Только за последний день Саша и Иосиф едва не стали жертвами мошенников. Подписчикам Черно поведала, что однажды у нее и мужа попросили деньги вперед, но с собственником они не пообщались.

«Вторые требуют предоплату, а собственник не соответствует документам», — печально акцентировала внимание она.

Сейчас пара продолжает искать апартаменты, чтобы уехать. В последнее время находиться на телестройке Иосифу и Саше тяжело, ведь они регулярно становятся участниками обсуждения. Недавно Оганесян расплакался прямо в студии, будучи уверенным, что его беременную жену необоснованно третируют.