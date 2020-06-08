«У нас две псины и три крольчатины»: дети Киркорова похвастались своими домашними любимцами

Дети поп-короля отечественной эстрады Филиппа Киркорова — Мартин и Алла-Виктория — в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ похвастались своими домашними любимцами. Оказывается, у них дома есть кролики и собаки. Отметим, что поместье Киркорова расположено в живописном месте. На элитном полуострове около Москвы-реки. Там сейчас находятся наследники вместе с отцом поп-короля Бедросом.

«У нас дома живут две псины и три крольчатины. Но в дом мы их не берем. Они весь диван нам испортили», — заявил Мартин Киркоров.

Отец музыканта сейчас никуда не выходит. Боится подхватить коронавирус. Недавно Бедросу исполнилось 88 лет. Но он вспоминает о шикарном подарке сына на свое 85-летие.

«Филипп мне 85 тысяч долларов подарил на 85-летие. Но я быстро потратил все деньги. У нас тогда украли «хаммер». Его потом, конечно, нашли. Я вложил все деньги в его восстановление. Бог накажет этих людей. Сам я ничего не делал. Заявления в полицию не подавал», — заметил Бедрос Киркоров.