«Умничка»: 8-летняя дочь Орбакайте и Земцова порадовала Пугачеву одним из своих талантов

Восьмилетняя дочь Кристины Орбакайте и Михаила Земцова порадовала Аллу Пугачеву одним из своих талантов. Клава унаследовала от звездных родителей любовь к экспериментам. Так, недавно в честь окончания года она убедила родителей, что им нужно сменить имидж, и даже побыла их личным стилистом. Кроме того, Клава осваивает ботанику — специально для этого родители подарили наследнице домашнюю ферму, в которой растут укроп, базилик и другие важные культуры.

Оказалось, что у Земцовой еще и превосходная физическая форма, которую она регулярно поддерживает с помощью физических упражнений. На обнародованном видео Клава демонстрирует гибкость, свойственную разве что профессиональным гимнасткам.

«Люблю кувыркаться», — подписала видео она.

Одной из первых видео от внучки прокомментировала Примадонна. «Умничка», — лаконично похвалила она. Идею подали и подписчики: «Вам надо на «Лучше всех!», Максим пусть покажет на всю страну!», «Девчонка просто класс!», «Клава — красотка!», «В гимнастику не хотите отдать ребенка? Задатки же очевидны», — высказались они.