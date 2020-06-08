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«Рядом – моя молоденькая мама»: Николаев обнародовал редкое фото из семейного архива

В кадр попал он сам в детстве и его ближайшие родственники.

«Рядом – моя молоденькая мама»: Николаев обнародовал редкое фото из семейного архива
Игорь Николаев. Фото Global look press.

Игорь Николаев опубликовал в личном блоге редкую фотографию из семейного архива. На черно-белом снимке запечатлен он сам много-много лет назад со своими ближайшими родственниками.

«Мое детство. На руках у бабушки Акулины уютно и тепло…, а рядом — моя совсем молоденькая мама. Бабушки давно нет, а тепло осталось в памяти… С днем рождения, баба Лина!» — подписал он фото.

Отметим, что мама композитора Светлана Митрофановна работала обычным бухгалтером, а вот отец Юрий Иванович был капитаном дальнего плавания, поэтом, членом Союза писателей СССР. Родители привили с детства Игорю Николаеву любовь к творчеству и вовремя обнаружили у него музыкальные задатки, отдав в специализированную школу.

Свой родной Сахалин народный артист покинул в 1975 году, переведясь с местного музучилища в аналогичное учебное заведение при Московской консерватории им. П.И. Чайковского.

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