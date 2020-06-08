«Какие ноги!»: похудевшая Лолита в мини-платье взбудоражила Сеть

Лолита Милявская в свои 56 лет демонстрирует формы, которым могут позавидовать и 30-летние. Хотя совсем недавно в программе «Вечерний Ургант» она опасалась, что ее стройность уйдет в небытие из-за самоизоляции.

Напомним, ведущий программы чуть не упал со стула, увидев в Останкино похудевшую артистку. В студию она вошла в светящемся облегающем комбинезоне с эффектом голой кожи, что усиливало произведенное впечатление. Милявская призналась, что держать себя в форме ей вовсе не просто.

Тем не менее, спустя месяц Лолита не только не поправилась, но напротив, стала еще стройнее. Это особенно стало заметно после того, как звезда примерила черное мини-платье по фигуре.