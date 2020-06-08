Последствия коронавируса: Мадонна ушла в минус, Адель — в плюс

В британской прессе определили, кто улучшил свой имидж во время самоизоляции, а кто - наоборот.

Британский таблоид The Sun, опубликовал статью, в которой разделил всех звезд, высказывавшихся о коронавирусе, на тех, кто улучшил свой имидж, и «проигравших» на этом поприще. Действительно, практически все мировые знаменитости писали посты о пандемии, самоизоляции и человеческих жертвах. Однако к одним публика стала лучше относиться после их откровений, а другие потеряли очки.

К последним издание отнесло певицу Мадонну, которая снялась в ванне в лепестках роз, рассуждая о том, что CoViD-19 всех уровнял, и это замечательно, актрису Галь Гадот («Чудо-женщина»), которая «хайповала» на песне Джона Леннона, а также принца Гарри и Меган Маркл, которые избегали комментариев английской прессе, даже когда множество британцев погибло.

К «победителям», получившим профит от ситуации с коронавирусом, таблоид отнес принца Уильяма и Кейт Миддлтон, которые поддерживали людей посредством видеосвязи и аплодисментами, а также певицу Адель, похудевшую, пока остальные набирали лишние килограммы на карантине. В обоих списках значится еще ряд менее известных артистов.

А как вы думаете, кто из российских знаменитостей «выиграл» или «проиграл», обсуждая тему коронавируса?