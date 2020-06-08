«Работает за еду»: Стриженова поделилась забавным видео уборки с участием двухлетнего внука

Телеведущая Екатерина Стриженова порадовала аудиторию забавным видео уборки с участием двухлетнего внука. Подписчики знаменитости просто обожают, когда кадры с Петей появляются в их ленте, ведь малыш всегда вызывает умиление и восторг своей сообразительностью. Сейчас Стриженова и недавний именинник — муж Александр — не могут обнять малыша из-за пандемии, но очень надеются, что в скором времени долгожданная встреча произойдет.

На обнародованном видео маленький Петя с присущей ребенку детской неуклюжестью орудует яркой зеленой шваброй. Из-за высокой палки мальчику мыть пол очень неудобно, и он даже несколько раз крепко прикладывается об поверхность, но и синяки не останавливают малыша. Родители же наблюдают за всем происходящим с нескрываемым умилением.

«Работает за еду! Вот это молодец», — смеются они.

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В восторге от чистоплотности Пети оказалась и сама Стриженова.

«Трудовое воспитание по Макаренко! Если вам нужна помощь — тогда мы идем к вам!» — высказалась она.

Не прошли мимо и комментаторы. «Ну какой же умница!», «Чудо-мальчишка», «Когда родители оставили разводы», «Какой пухленький чудо-малыш», «Петюня хорошо держит швабру, мастерски!», «Правильно, на кашу-то тоже заработать надо», «Сразу видно руку опытного мастера», «Любимчик публики», — похвалили они ребенка.