«Держите себя в руках, иначе заболеете»: Гузеева пригрозила хейтерам за хамские вопросы

Лариса Гузеева хоть и отличается резким и прямолинейным характером, на деле все чаще проявляет себя как человек ранимый, которому важно чужое мнение. В личном блоге телеведущая уже не первый раз срывается на комментаторов, которые не отличаются деликатностью.

Особенно раздражают звезду вопросы про перчатки и маску, которые не всегда оказываются на ней. По крайней мере, на снимках в ее Instagram. Гузеева уже пыталась объяснить фолловерам, что обнародованные кадры — с нового телешоу «На дачу» и, дескать, это странно и неудобно для ТВ. Приходится ведущим жертвовать своим здоровьем для любимых телезрителей.

Но объяснения оказались неуслышанными. В Сети появились новые кадры со съемок шоу, а вместе с ними и хейтерские нападки про плохую защиту ведущей во время пандемии. Не забыли пройтись злопыхатели и по внешности артистки.

«Я — человек адски терпеливый, но идиотов терпеть сил и желания нет. Раньше всех горит шапка на этих самых чудаках (Гузеева написала другое созвучное слово. — Прим. авт.), и начинаются сыпаться вопросы: почему не ношу маску, почему так одеваюсь и почему вы стареете, а мне нельзя? Держите себя в руках, иначе заболеете», — пригрозила ведущая в личном блоге.

При этом лояльных подписчиков Лариса поблагодарила за любовь и доброе отношение к ней. Она заметила, что в бан отправляет только злобных комментаторов.