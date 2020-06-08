«Это мне встало в 10 миллионов рублей»: у Сергея Пенкина затопило коттедж в элитном поселке

Как отметил исполнитель, он сам виноват, что не проверил оборудование.

Певец Сергей Пенкин в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ заявил, что у него затопило коттедж. В его элитном поселке Ромашково воды теперь по щиколотку. Под воду ушел весь цокольный этаж. А здесь у музыканта винный погреб, концертный и балетный залы, прачечная.

«Вы свидетели всего этого ужаса. Все вещи у меня от Сваровски. Все диваны затопило. Просто кошмар и ужас. Здесь должен был быть танцевальный зал. А все из-за неисправных насосов. Ливни у нас тут сильные были. Это моя дурость. Не проверил вовремя. Я вообще в городской квартире живу. Но дома сидеть в четырех стенах невозможно, поэтому переехал сюда на время пандемии». Сергей Пенкин

Как отметил певец, дом он купил шесть лет назад и недавно закончил ремонт. «Дорогая здесь аппаратура. Это мне встало в десять миллионов рублей. Прошу вот теперь о помощи», — заявил он.

Кстати, Сергей Пенкин не единственный, кто пострадал от потопа. Затопило особняк и у актрисы и телеведущей Эвелины Бледанс. Правда, ее дом не так сильно пострадал.