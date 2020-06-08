«Мойдодыр»: Оксана Федорова читает «ужастик» для малышей
«Сказки на ночь»
«Мойдодыр»
Лера Кудрявцева: «Кирилл Андреев из «Иванушек International» не побоялся сказать правду»
Лера Кудрявцева
Звездный гость

«Это мне встало в 10 миллионов рублей»: у Сергея Пенкина затопило коттедж в элитном поселке

Как отметил исполнитель, он сам виноват, что не проверил оборудование.

«Это мне встало в 10 миллионов рублей»: у Сергея Пенкина затопило коттедж в элитном поселке
У Пенкина затопило особняк/http://globallookpress.com/

Певец Сергей Пенкин в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ заявил, что у него затопило коттедж. В его элитном поселке Ромашково воды теперь по щиколотку. Под воду ушел весь цокольный этаж. А здесь у музыканта винный погреб, концертный и балетный залы, прачечная.

Особняк Пенкина. Фото
У Пенкина затопило особняк/Кадр из программы «Ты не поверишь!»

«Вы свидетели всего этого ужаса. Все вещи у меня от Сваровски. Все диваны затопило. Просто кошмар и ужас. Здесь должен был быть танцевальный зал. А все из-за неисправных насосов. Ливни у нас тут сильные были. Это моя дурость. Не проверил вовремя. Я вообще в городской квартире живу. Но дома сидеть в четырех стенах невозможно, поэтому переехал сюда на время пандемии».

Сергей Пенкин

Как отметил певец, дом он купил шесть лет назад и недавно закончил ремонт. «Дорогая здесь аппаратура. Это мне встало в десять миллионов рублей. Прошу вот теперь о помощи», — заявил он.

Кстати, Сергей Пенкин не единственный, кто пострадал от потопа. Затопило особняк и у актрисы и телеведущей Эвелины Бледанс. Правда, ее дом не так сильно пострадал.

Тэги

Новости googleПоселок РомашковоПрограмма "Ты не поверишь!"Сергей ПенкинСергей Пенкин последние новости
Loading...