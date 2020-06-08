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«Открыли банный сезон»: Наташа Королева показала, что скрывает под полотенцем

Певица впервые за лето посетила парную.

«Открыли банный сезон»: Наташа Королева показала, что скрывает под полотенцем
Наташа Королева. Фото Global look press.

Наташа Королева впервые за лето выбралась в баньку, артистка как всегда устроила из обычного процесса настоящее театральное представление. Поддержал ее и муж Сергей Глушко (Тарзан).

«Открыли банный сезон», — сообщила в личном блоге певица.

Для принятия спа-процедур звезда выбралась в загородный комплекс с полным «боекомплектом» для счастья россиянина. Заходя в купель, Королева исполнила волнительный танец, играя полотенцем. Фолловеры с замиранием сердца следили за движениями артистки, однако внизу у Наташи оказалось красное бикини.

Наташа Королева. Фото
Наташа Королева. Фото https://www.instagram.com/koroleva__star/

А вот ее муж Тарзан предпочел купаться в ледяной воде без белья. И только бортик купели спас танцора от неловкой оказии.

Тарзан. Фото
Тарзан. Фото https://www.instagram.com/koroleva__star/

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