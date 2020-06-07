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Бойфренд дочки Ивана Урганта принес извинения всем, кого он обидел

Ранее Муса вышел на акцию протеста с оскорбительным плакатом.

Бойфренд дочки Ивана Урганта принес извинения всем, кого он обидел
Эрика Кикнадзе и Муса. Фото: instagram.com/e_ttg

Протесты в США коснулись не только зарубежного государства, но в него также оказались косвенно втянуты звезды российского шоу-бизнеса. Дело в том, что падчерица Ивана Урганта, Эрика Кикнадзе, живет в Америке и встречается с чернокожим парнем по имени Муса. Совсем недавно молодой человек решил поддержать всех страдающих афроамериканцев и вышел на акцию протеста вместе с Эрикой. При этом Муса зачем-то вынес с собой плакат с провокационной и оскорбительной надписью, и не стеснялся показывать свое «творчество» всем желающим.

В итоге в Сети началась травля буквально всех, начиная от Мусы и заканчивая Иваном Ургантом. Молодой человек решил проявить ответственность и доказать, что он уже не мальчик, а муж, и принял ответственность за свой необдуманный поступок.

Муса заявил, что никогда не позволял себе неподобающе относиться как к Эрике, так и к ее родным. Он отметил, что не хотел обидеть свою возлюбленную, а надпись на плакате была просто неправильно воспринята. Остался ли доволен подобными извинениями Иван Ургант пока неизвестно.

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Иван УргантМусановости звёздпротесты в СШАЭрика Кикнадзе
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