Бойфренд дочки Ивана Урганта принес извинения всем, кого он обидел

Протесты в США коснулись не только зарубежного государства, но в него также оказались косвенно втянуты звезды российского шоу-бизнеса. Дело в том, что падчерица Ивана Урганта, Эрика Кикнадзе, живет в Америке и встречается с чернокожим парнем по имени Муса. Совсем недавно молодой человек решил поддержать всех страдающих афроамериканцев и вышел на акцию протеста вместе с Эрикой. При этом Муса зачем-то вынес с собой плакат с провокационной и оскорбительной надписью, и не стеснялся показывать свое «творчество» всем желающим.

В итоге в Сети началась травля буквально всех, начиная от Мусы и заканчивая Иваном Ургантом. Молодой человек решил проявить ответственность и доказать, что он уже не мальчик, а муж, и принял ответственность за свой необдуманный поступок.

Муса заявил, что никогда не позволял себе неподобающе относиться как к Эрике, так и к ее родным. Он отметил, что не хотел обидеть свою возлюбленную, а надпись на плакате была просто неправильно воспринята. Остался ли доволен подобными извинениями Иван Ургант пока неизвестно.