Принцесса Шарлотта Кембриджская похвасталась новой фотографией в Instagram

Instagram-аккаунт принцессы Шарлотты Кембриджской редко радует новыми фотографиями, но именно сегодня, 7 июня, всем подписчикам будущей королевы несказанно повезло. На новом кадре пятилетняя внучка принца Чарльза смущенно улыбается. Чувствуется, что девочка не привыкла ко всеобщему вниманию и ведет себя максимально спокойно. Подпись к фотографии тоже весьма своеобразная, «Say hi if you read this!», что в переводе на русский звучит как «Скажи привет, если ты это читаешь!»

Никаких реклам и заумных речей, просто немного детской непосредственности, которой так не хватает в соцсети. Комментаторы с радостью поздоровались с малышкой и отметили, что она растет не по дням, а по часам. Хотя на аккаунт Шарлотты Кембриджской подписано чуть более 50 тысяч человек, отчетливо чувствуется, что через несколько лет девушка прикует к себе внимание многих.

Напомним, Шарлотта Элизабет Диана Кембриджская второй ребёнок герцога Кембриджского Уильяма и герцогини Кембриджской Кэтрин.