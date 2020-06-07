«Как бы Давид не взревновал»: обнаженная Бузова прикрылась одним полотенцем

34-летняя Ольга Бузова в одном из недавних интервью дала понять, что она привыкла к едким комментариям хейтеров. Поющая телеведущая уже давно не обращает внимание на критические отзывы в свой адрес. При этом были времени, когда светская львица тяжело переживала из-за «льющегося» на нее негатива. Знаменитость призналась, что она просто не могла найти этому объяснение. Ольга всегда старалась быть честной и искренней со своей аудиторией. Так, ведущая «Дома-2» делилась с поклонниками личными переживаниями, новыми творческими планами, откровенно рассказывая о взлетах и падениях.
Особенно тяжело Бузова переживала развод с футболистом Дмитрием Тарасовым. Спортсмен не долго прибывал в статусе завидного холостяка. Так, бывший супруг теледивы поспешил жениться на модели из Ростова-на-Дону Анастасии Костенко. Девушка подарила ему двух дочерей: Милану, в июле малышке исполнится два годика и Еву.
Получив развод, ведущая телестройки не стала искать утешение в новых отношениях. Даже наоборот, знаменитость решила повременить со свиданиями. Только после того, как певице удалось свыкнуться с мыслью, что ее брак был обречен, она согласилась принять участие в проекте «Замуж за Бузову».
Примечательно, что с будущим возлюбленным Ольга познакомилась не на ток-шоу, а на съемках клипа. Сейчас Бузова строит отношения с Давидом Манукяном. К слову, в микроблоге теледива все также делиться с поклонниками весьма провокационными снимками. На одном из кадров певица предстала обнаженной, прикрывшись одним только полотенцем.
«Смелая девочка», «Как бы Давид не взревновал!!», «Тут стесняться нечего! Все свои», «Ух, Оля! Полегче», «Ну, вот! А мы то уже представили», «Да, фантазия пошла», — такие комментарии появились в микроблоге возлюбленной шоумена.