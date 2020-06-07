«Как бы Давид не взревновал»: обнаженная Бузова прикрылась одним полотенцем

34-летняя Ольга Бузова в одном из недавних интервью дала понять, что она привыкла к едким комментариям хейтеров. Поющая телеведущая уже давно не обращает внимание на критические отзывы в свой адрес. При этом были времени, когда светская львица тяжело переживала из-за «льющегося» на нее негатива. Знаменитость призналась, что она просто не могла найти этому объяснение. Ольга всегда старалась быть честной и искренней со своей аудиторией. Так, ведущая «Дома-2» делилась с поклонниками личными переживаниями, новыми творческими планами, откровенно рассказывая о взлетах и падениях.

Особенно тяжело Бузова переживала развод с футболистом Дмитрием Тарасовым. Спортсмен не долго прибывал в статусе завидного холостяка. Так, бывший супруг теледивы поспешил жениться на модели из Ростова-на-Дону Анастасии Костенко. Девушка подарила ему двух дочерей: Милану, в июле малышке исполнится два годика и Еву.

Получив развод, ведущая телестройки не стала искать утешение в новых отношениях. Даже наоборот, знаменитость решила повременить со свиданиями. Только после того, как певице удалось свыкнуться с мыслью, что ее брак был обречен, она согласилась принять участие в проекте «Замуж за Бузову».

Примечательно, что с будущим возлюбленным Ольга познакомилась не на ток-шоу, а на съемках клипа. Сейчас Бузова строит отношения с Давидом Манукяном. К слову, в микроблоге теледива все также делиться с поклонниками весьма провокационными снимками. На одном из кадров певица предстала обнаженной, прикрывшись одним только полотенцем.