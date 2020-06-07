Всемирно известный английский художник Бэнкси высказался по поводу протестов в США. Мастер баллончика с краской выложил пост в своем личном Instagram-аккаунте, одновременно показав своим поклонникам новый проект и поделившись мыслями о происходящем в Америке. Напомним, в конце мая в США начались беспорядки, вызванные случайным убийством при аресте чернокожего подозреваемого.

Как объяснил художник, сначала он вообще хотел максимально абстрагироваться от проблемы и лишь узнать мнение представителей чернокожих. Однако позже Бэнкси понял, что проблема касается всех, а чернокожие страдают прежде всего из-за несовершенства системы. Художник сравнил происходящее сейчас в Америке с водопроводной трубой, которая выходит из строя и затапливает сразу всех соседей снизу.