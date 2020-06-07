«Совершенство!»: Нетребко взволновала Сеть этническим образом с веснушками

Анна Нетребко, российская оперная звезда, проживающая со своей семьей в Вене, дала первый концерт после карантина. Для певицы это было настоящим событием, поскольку она планировала вернуться на сцену только осенью, однако Австрия достаточно быстро справилась с пандемией, и граждане этой страны практически вернулись к своей привычной жизни.
После выступления вдохновленная дива отправилась на природу отдохнуть, в шикарном маковом поле она устроила чарующую фотосессию, которая произвела неизгладимое впечатление на ее поклонников.
Анна примерила этническое длинное платье с вышивкой и цветочный венок, который необыкновенно шел ей. Плюс ко всему у Нетребко на лице появились веснушки, которые она не стала скрывать. Этот милый момент только добавил очарования ее образу.
«Девушка без веснушек, что небо без звезд», «Нет женщины красивее на свете!», «Совершенство!! Вы так Красивы! Вас не испортят никакие веснушки!! Только украсят!! Радуюсь вместе с Вами! Теперь Все Будет Хорошо!!», — отметились почитатели таланта артистки в комментариях.