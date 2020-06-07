«Совершенство!»: Нетребко взволновала Сеть этническим образом с веснушками

Анна Нетребко, российская оперная звезда, проживающая со своей семьей в Вене, дала первый концерт после карантина. Для певицы это было настоящим событием, поскольку она планировала вернуться на сцену только осенью, однако Австрия достаточно быстро справилась с пандемией, и граждане этой страны практически вернулись к своей привычной жизни.

После выступления вдохновленная дива отправилась на природу отдохнуть, в шикарном маковом поле она устроила чарующую фотосессию, которая произвела неизгладимое впечатление на ее поклонников.

Анна примерила этническое длинное платье с вышивкой и цветочный венок, который необыкновенно шел ей. Плюс ко всему у Нетребко на лице появились веснушки, которые она не стала скрывать. Этот милый момент только добавил очарования ее образу.