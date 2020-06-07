«Вероника и цветущий куст»: Николаев обнародовал трогательные кадры с подросшей дочкой

Судя по всему, Вероника, четырехлетняя дочь Игоря Николаева, растет очень чувствительной и доброй натурой. Недавно выяснилось, что девочка одушевила металлическую скульптуру павлина, которая стоит во дворе композитора и разговаривает с птицей, как с живым существом.

Теперь в объектив музыканта попала наследница, ведущая какой-то внутренний диалог с красивым растением, растущим возле озера в поселке Игоря Николаева. В этом месте они частенько прогуливаются всей семьей.

Девочка долго изучала чудо природы, а потом решила прикоснуться к его красивым лепесткам. Сделала она это очень нежно и восхищенно. Впрочем, судя по обнародованным кадрам, отец малышки смотрел на свою наследницу с не меньшим, а то и с большим, трепетом.