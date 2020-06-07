«Сумма уменьшалась на ерунду»: Седокова заговорила о своих ипотеках на двадцать лет

37-летняя Анна Седокова стала владелицей собственной недвижимости в Москве. Как пишет 7days, экс-возлюбленная бизнесмена Максима Чернявского в условиях карантина сумела купить еще одну квартиру и теперь ищет дизайнера для того, чтобы спроектировать новую обстановку, выбрать все необходимые материалы и приступить к ремонту в апартаментах. Примечательно, что экс-солистка группы «ВИА Гра» уже определилась с основой для интерьера, отдав предпочтение такому стилю, как неоклассика. Артистка рассчитывает, что в ее новом жилье будет уютно и комфортно не только ей самой, но и ее детям.

Как и свою первую квартиру в Москве, эту недвижимость певица приобрела в ипотеку. По словам Анны, она поставила перед собой определенную цель, как можно быстрее погасить имеющиеся долги. Для этого украинская исполнительница готова работать на износ. Седокова уточнила, что раньше она исправно платила кредиты, а «сумма уменьшалась на ерунду». Так как большая часть выплаченных средств уходила на погашение процентов, а не основного долга. Теперь же певица намерена вкладывать в досрочное погашение порядка 20% с каждой зарплаты.

«Моя цель — закрыть все ипотеки за два года вместо двадцати», — пояснила Седокова.

Напомним, что у певицы есть трое детей от разных избранников. Старшей дочери Алине — пятнадцать лет. В отношения с предпринимателем Максимом Чернявским на свет появилась крошка Моника, ей восемь лет. Кроме того, Анна воспитывает трехлетнего сына Гектора. Сейчас певица строит отношения с латвийским баскетболистом Янисом Тиммой.