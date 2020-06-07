Шалости отпрысков Пугачевой: Гарри виртуозно запустил «ракету СССР»

Максим Галкин показал в личном блоге, как его сын играет во дворе с заводным пропеллером, забавно комментируя свое развлечение.

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Гарри заявил, что он Илон Маск, а его «ракета СССР взлетает». «Почему СССР?» — удивился муж Пугачевой и рассмеялся. Малыш не смог ответить ничего внятного, но с легкостью управился с механизмом заводной игрушки, которую держал в руках, и запустил пропеллер далеко ввысь.

Отметим, что для детей Примадонны подобное времяпровождение во дворе – вполне типично. Малыши воспитываются в здоровой атмосфере с живыми подвижными играми. Недавно близнецы отметились с игрой в футбол, а до этого развлекались догонялками. По сути, потехи звездных отпрысков мало отличаются от тех, что были у их родителей в детстве. Разве что количество игрушек у Гарри и Лизы больше.