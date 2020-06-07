«Воспоминания о детстве»: Михалкова поделилась редким фото с детьми от Гигинеишвили 

В одном из интервью актриса разоткровенничалась о личном, вспомнив о том, как развивался ее роман с Резо.

Напомним, что своих детей дочку Нину и сына Ивана наследница именитой фамилии родила в один день — 21 мая — но с разницей в два года. Весной внучке режиссера Никиты Михалкова исполнилось девять лет, а внуку — семь. Бывший зять кинодеятеля — Резо Гигинеишвили часто видится с отпрысками и даже берет их на съемки. Так, Нина любит проводить время в костюмерном павильоне, а Иван всюду ходит за операторами. Экс-супруг Надежды Михалковой подметил, что ему нравится наблюдать за тем, как его дети налаживают общение со взрослыми, изучаю окружающий их мир и познают кухню, как актерской, так и режиссерской профессии изнутри.

В одном из интервью бывшая возлюбленная Гигинеишвили разоткровенничалась о личном. Так, Надежда Михалкова вспомнила, как развивался ее роман с будущим мужем. Резо сам проявил инициативу и настоял на серьезном разговоре с отцом девушки. В отношении дочери Никиты Сергеевича у Гигинеишвили были самые серьезные намерения. А вот старшая сестра Нади — Анна Михалкова была не готова к ее замужеству. Артистка уточнила, что Надежда всегда была рядом с ней и как-то незаметно для всех из ребенка превратилась во взрослую девушку.

Своего первенца младшая дочь Никиты Михалкова родила в 25 лет. А спустя два года, у Надежды и Резо родился долгожданный сын. Ни для кого не секрет, что Гигинеишвили также поддерживает связь с дочерью Марией от первой жены.

На личной страничке в Instagram Надежда поделилась редким снимком, запечатлев Нину и Ивана на общем фото. Вместе с наследниками свои «карантинные» каникулы актриса проводит за городом.