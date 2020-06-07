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Звездный гость

Мадонна на костылях присоединилась к акции протеста в Лондоне

Певица, даже с травмами, выступила в защиту афроамериканцев.

Мадонна на костылях присоединилась к акции протеста в Лондоне
Певица Мадонна. Фото: globallookpress

Как оказалось, протесты вызванные смертью чернокожего Джорджа Флойда во время ареста проходят не только в США, но и по всему миру. Певица Мадонна решила не оставаться в стороне и присоединилась к маршу несогласных, который прошел в Лондоне. Стоит отметить, что звезда не спешит афишировать свое присутствие на этом мероприятии, но ее быстро узнали и сфотографировали, сделать это было несложно, ведь певица была без защитной маски. Но зато на костылях — Мадонна восстанавливает силы после травм полученных в туре Madame X.

Стоит напомнить, что Мадонна отнюдь не единственная звезда, которая не осталась сидеть дома и вышла к людям. Ранее в Чикаго на митинге появился Канье Уэст, который также поддержал протестующих.

Отметим, что акции протеста не ограничиваются мирными шествиями. зачастую все заканчивается мародерством и поджогом частной собственности.

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