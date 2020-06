Мадонна на костылях присоединилась к акции протеста в Лондоне

Как оказалось, протесты вызванные смертью чернокожего Джорджа Флойда во время ареста проходят не только в США, но и по всему миру. Певица Мадонна решила не оставаться в стороне и присоединилась к маршу несогласных, который прошел в Лондоне. Стоит отметить, что звезда не спешит афишировать свое присутствие на этом мероприятии, но ее быстро узнали и сфотографировали, сделать это было несложно, ведь певица была без защитной маски. Но зато на костылях — Мадонна восстанавливает силы после травм полученных в туре Madame X.

#Madonna suffered a lot of injuries during her recent tour but that did not stop her from attending the #BlackLivesMatter march in London! pic.twitter.com/MKXPHUsTK3

— Bops And Bangers (@bopsandbangers) June 6, 2020