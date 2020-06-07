В США умерла актриса из сериала «Друзья»

На момент смерти Мэри Пэт Глисон было 70 лет.

Журналисты издания Variety сообщили о смерти известной американской актрисы Мэри Пэт Глисон. По словам личного юриста звезды, причиной стал рак. На момент смерти Глисон было 70 лет. О точной дате и времени проведения похорон будет известно позднее.

Мэри Пэт снялась во множестве популярных проектов, как в сериалах, так и в полнометражных фильмах. Самыми запоминающимися стали ее роли в таких сериалах, как «Анатомия страсти», «Менталист», «Отчаянные домохозяйки», «Анатомия страсти» и разумеется «Друзья». С фильмами также проблем не было, Глисон проявила себя в проектах «Брюс Всемогущий», «Основной инстинкт», «Невыносимая жестокость» и «История Золушки».

В конце 80-х актриса даже получила престижную премию Эмми , но не за свой актерский талант, а как автор сценария в популярному сериалу «Путеводный свет».

Последней ее работой стала подростковая драма от Netflix под названием Sierra Burgess Is Loser.