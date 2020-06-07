«Джига таких называл «бракованные»»: Цымбалюк возмутила подписчиков постом о Норкиной

Виталина Цымбалюк-Романовская удивила своих подписчиков постом об умершей 5 июня журналистке Юлии Норкиной. О покойных обычно говорят только хорошее, но бывшая жена Армена Джигарханяна решила вспомнить и обнародовать потасовку, которая произошла в студии программы «Пусть говорят».

Инцидент случился еще два года назад. На передаче Тамара Семина, народная артистка России, обвинила пианистку в наглости. Та в ответ решила выяснить отношения и направилась в ее сторону, Норкина, испугавшись за звезду советских времен, встала на защиту актрисы, оттолкнув Цымбалюк.

Далеко не все фолловеры поняли выпад бывшей жены Армена Борисовича и поспешили объяснить ей, что с покойными так не принято обращаться.

На это пианистка ответила следующее:

«Я ознакомилась с Вашими мнениями и считаю, что язык, на котором они высказаны – не достоин моей странички. Всех, кто обзывается (в основном с ошибками), пытается меня оскорбить — всегда уходят в бан. Моя страничка — мой дом. Я размещаю здесь публикации, когда хочу и какие Я хочу».

Не забыла Виталина вспомнить и своего экс-супруга. «Джига таких как Вы называл «бракованные люди», знайте о себе», — сообщила она. По ее словам, она показала людям правду, на которую нельзя обижаться.

«Мой бывший муж никогда больше не сможет заступиться ни за себя, ни за меня. Но Я буду держать эту оборону всегда. Он любил говорить: «Будем отстреливаться». Уверяю вас — Я отстреляюсь. От всех, кто унижал и пытается унизить, я знаю, что Я сильнее всех вас. Не обижайтесь. Не будьте, пожалуйста, этими «гоблинами», бьющими витрины, которые вам недоступны. Я вам недоступна», — добавила она.