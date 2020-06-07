Майкл Джордан пообещал пожертвовать 100 миллионов долларов на борьбу с расизмом

Звезда спорта и успешный бизнесмен Майкл Джордан взял на себя не самое простое обязательство — в течение следующего десятилетия он пожертвует 100 миллионов долларов в помощь организациям, которые сражаются с расовым неравенством во всем мире, сообщает издание Variety.

До тех пор, пока укоренившийся расизм, который позволяет нашим институтам терпеть неудачу, не будет полностью искоренен, мы будем по-прежнему привержены защите и улучшению жизни чернокожего населения, заявил спортсмен и бизнесмен.

Это сообщение было сделано на волне общенациональных протестов в связи со смертью темнокожего Джорджа Флойда. Люди по всей территории США и за ее пределами вышли на улицы, чтобы привлечь внимание к жестокости полиции и системному расизму. Флойд, 46-летний чернокожий мужчина, умер 25 мая после того, как сотрудник полиции Миннесоты встал на колено на шею Флойда почти на девять минут.