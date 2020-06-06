Жена Эмина Агаларова ответила на вопрос, с кем живет дочь, обнародовав фото ребенка

Супруга Эмина Агаларова ответила на вопрос, с кем живет маленькая дочь исполнителя, обнародовав фото ребенка. Напомним, в середине мая азербайджанский исполнитель внезапно объявил о расставании с моделью Аленой Гавриловой. Что именно стало причиной, ни один из супругов не объяснил.

Сразу после разрыва Агаларов начал размещать на личной странице в Instagram много совместных фотографий с самой младшей наследницей – Афиной. Тогда у подписчиков Гавриловой появились вопросы, с кем останется ребенок после официального расторжения. Некоторые и вовсе заявляли, якобы Эмин уже забрал малышку себе. Сама Гаврилова тогда заявляла, что оправдываться не будет и обсуждать детали семейной жизни не намерена.

В субботу же, 6 июня, Гаврилова разместила на личной странице фото дочки, которое доказывает, что маленькая Афина по-прежнему осталась с ней. В объектив камеры попала курточка и ручка ребенка, который, судя по всему, с интересом разглядывает «непрошеного гостя» — заглянувшего на огонек ежика.

Тем временем, Эмин также продолжает делиться на личной странице фотокарточками с дочерью. Так, на очередном фото совсем маленькая девочка, наряженная в белое платье, помогает папе сочинять музыку. Агаларов, также облаченный в белое, пристально наблюдает за тем, как малышка взаимодействует с музыкальным инструментом. «Вам обоим очень идет эта цветовая гамма», «Кроха», «Не перестаем умиляться вашей девочке», «Сладенькая малышка», — высказались они.