Уикенд на природе: Ирина Круг запечатлела себя в джинсах скинни с сыном на отдыхе

Ирина Круг два года прожила с Михаилом Кругом. Они не успели насладиться браком, так как спустя год после свадьбы артиста убили в собственном доме. На тот момент их сыну Александру был всего месяц. Теперь вдова артиста стала королевой шансона. Она ездит с гастролями, радуя поклонников своим вокалом. К слову, в свои 44 года она выглядит молодо.

С наступлением лета Ирина прервала свою самоизоляцию. Она отправилась не на работу, а за город. Певица решила провести выходные в компании повзрослевшего сына, которому недавно исполнилось 18 лет. В соцсети она поделилась снимками, на которых предстала в темных джинсах скинни, кремовом топе и полупрозрачной рубашке. А вот Александр был в шортах и футболке. Он играл с большой собакой. Артистка разместила на лежаке, чтобы отдохнуть.

Некоторые поклонники поразились тому, каким стал наследник Михаила Круга. Многие также одарили комплиментами певицу. «Очень красивая, гармоничная семья. Здоровья вам, благополучия, тепла и заботы друг друга. Живите в счастье», «От этого фото прям летом запахло. Какие вы оба красивые», «Как он похож на отца», «Ирина, вы прекрасны», «Правильно, нужно отдыхать», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что Ирина долгое время страдала из-за потери мужа. Но в 2006 году она вновь вышла замуж за Сергея Белоусова. У них подрастает общий сын Андрей.