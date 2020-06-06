«Обсудим, когда они повзрослеют»: жена Робби Уияльмса вознамерилась рассказать детям о похождениях их отца

41-летняя актриса и по совместительству супруга Робби Уияльмса Айда Филд намерена рассказать общим детям о похождениях их отца в молодости. Ни для кого из поклонников британского исполнителя не секрет, что в свое время Уильямс «крутил шашни» с самыми видными дамами – актрисами Николь Кидман и Дрю Бэрримор, певицей Джери Холлиуэлл и даже не единожды был замечен с Линдси Лохан. Уже сейчас, несмотря на небольшой возраст, Тедди, Чарли, Коллет и Бо интересуются, с кем их папа флиртовал, пока не обрел маму.

Филд объяснила, что не видит ничего зазорного в том, чтобы открыто говорить с детьми о таких вещах. Само собой, серьезный разговор на эту тему состоится не сейчас – наследникам сначала предстоит немного вырасти. Есть у Филд в этой теме скрытая корысть – на фоне мужа она сама будет выглядеть паинькой.

«Когда они повзрослеют, мы собираемся обсудить прошлое папы: наркотики, свидания с другими женщинами. По сравнению с ним я буду казаться ангелом, но это нормально», — приводит ее слова Daily Mail.

Уильямс никогда не скрывал, что имел проблемы с женщинами и запрещенными препаратами. Однажды певец даже рассказал, что находился на грани жизни и смерти. Именно Филд вытащила всеобщего любимца из западни, за что Робби не устает ее благодарить.