«Лицо Владимира, губы Орбакайте»: Никита Пресняков поделился уникальным своим фото

29-летний внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков поделился уникальным своим фото в подростковом возрасте. Старший сын Владимира Преснякова никогда не скрывал своей особой любви к музыке. Немалую роль в этом сыграли и знаменитые родители.

В отличие от отца, матери и бабушки, Никита всегда предпочитал тяжелые направления. Сейчас же Пресняков вдохновляется песнями Linkin Park – именно этот коллектив стал своеобразным спусковым крючком для Никиты, чтобы создать свою группу Multiverse.

В субботу, 6 июня, Пресняков показал редкое фото, на котором ему едва можно дать больше 14 лет. На голове юноши красуется классический для того времени рыжий «ежик», а на левой руке надет браслет с металлизированными шипами.

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«С детства альтернативный рок/метал, NuMetal, скейтбординг текли по моим венам. Приятно осознавать, что с возрастом этот образ жизни остается без изменений», — порассуждал он.

В комментариях люди подметили сходство Никиты с мамой и отцом. «Лицо Владимира, губы Орбакайте», «Милаш», «Не изменяйте себе! Вы потрясающий», «Как был серьезным в юности, так и остался», — подытожили они.