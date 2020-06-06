«Какие стильные»: Кети Топурия в косухе отметила день рождения своего возлюбленного

Кети Топурия в 2017 году развелась со своим мужем Львом Деньговым. Даже ради дочки Оливии они не стали сохранять брак. Тогда певица увлеклась Гуфом, но этот роман закончился на неприятной ноте. Рэпер изменил звезде и его мольбы о прощении не тронули ее сердце. А весной прошлого года она повстречала дипломата Льва Деньгова. Они быстро нашли общий язык и уже к Нового году стали жить вместе.

Так и весь карантин они провели бок о бок. Правда львиную долю своего времени певица уделят своей наследнице. Но у ее избранника тож есть дети от прошлых отношений, поэтому с малышкой Оливией он быстро нашел общий язык. А 6 июня Лев празднует свой день рождения. Так как карантин в Москве еще не завершен, они решили не устраивать пышного праздника, а посидеть в теплой компании на природе возле особняка. К слову, на территории у них целый зоопарк от кроликов до оленей.

Кети является известной модницей, но на этот раз она не стала облачаться в вечернее платье, а выбрала наряд по погоде — классическую черную косуху и белую майку. Именинник предстал в песочных брюках и светлой рубашке. «Birthday boy, с днем рождения», — сказала певица и отправила избраннику воздушный поцелуй.

Поклонники присоединились к поздравлениям. Многие восхитились парой. «Кети классно выглядите», «Ну вы просто парочка невероятно красивая и счастливая», «Очень хорошо смотритесь», «Какие стильные», — прокомментировали пост подписчики. А маленькая Оливия бегала рядом с мамой. Она кормила козочек. Девочка в последнее время увлеклась блогерством, хотя ей только четыре года.