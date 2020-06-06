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«Озорное счастливое детство!»: Гарри и Лиза Галкины вышли во двор погонять мячик

Шестилетние наследники Примадонны и телеведущего решили сыграть в футбол.

«Озорное счастливое детство!»: Гарри и Лиза Галкины вышли во двор погонять мячик
Максим Галкин с Аллой Пугачевой и двойняшками Гарри и Лизой. Фото: Instagram.com/maxgalkinru

Двойняшки Гарри и Лиза Галкины много времени проводят на свежем воздухе. На территории замка в деревне Грязь, где живет звездное семейство, есть где разгуляться. И каждый день отец детишек публикует в Instagram забавные видео со своими наследниками на природе, в которых братик с сестричкой выдают что-нибудь забавное. Например, Гарри накануне предлагал папе перекрасить замок в черный цвет, чем очень позабавил не только отца, но и многомиллионную аудиторию Галкина в микроблоге.

На этот раз звездное семейство решило прогуляться с футбольным мячиком. Телеведущий разместил в соцсети видео, на котором озорной Гарри пинает мячик, но он попадает Лизе в ногу. «Ай, Гарри!» — восклицает дочурка Пугачевой, потирая ушибленное место.

«Это же футбик», — красноречиво подписал Галкин свое видео.

При этом кто-то из фолловеров предложил за такую подачу вручить Гарри желтую карточку. «Братья, они такие» — заметил другой читатель. А многочисленные фолловеры поспешили порадоваться, что брат с сестрой несмотря ни на что очень дружные и необидчивые.

«Какие же они красивые и милые!», «Обожаю Гарри и Лизу», «Умнички», «Детишки веселые», «Озорное счастливое детство!» — написали в комментариях поклонники.

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