С папой на прогулке: Миддлтон и принц Уильям поделились новым фото подроших детей

Принц Уильям и Кейт Миддлтон в период карантина не покидают дворец. При этом у них прибавилось хлопот после того, как Меган Маркл и принц Гарри отреклись от королевских обязанностей и уехала в Канаду, а затем в США. Герцог и Герцогиня Кембриджские теперь ведут дела дистанционно и проводят встречи онлайн. А их дети перешли на дистанционное обучение. Теперь супруге принца приходится даже стричь наследников самостоятельно.

Из-за самоизоляции супруги не выходят в свет. Увидеть их детей тоже большая редкость. Однако накануне они решили порадовать поклонников. В официальном аккаунте королевской семьи появился трогательный снимок. В кадре принц Уильям шел под дождем со своими наследниками. Он держал зонт над пятилетней Шарлоттой и шестилетним Джорджем. Девочка предстала в платье в клетку и голубых колготках, а ее брат в джинсах и джемпере.

В руках у маленькой принцессы был продуктовый набор. Фото было сделано во время волонтерской акции. Принц Уильям и его наследники разносили еду пенсионерам. Именно помощи нуждающимся был посвящен пост.

«В апреле герцог с герцогиней и их семьей посетили поместье Сандрингем, где они упаковали вещи и доставили продуктовые посылки изолированным пенсионерам в этом районе», — говорится в сообщении.

Напомним, что у супругов подрастает еще один наследник — принц Луи. Мальчику всего лишь два года, поэтому он находится под присмотром родителей и увидеть его — большая редкость.