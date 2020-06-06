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«На маму похожа»: дочь Пугачевой и Галкина вышла на прогулку в белом костюме с цветочным принтом

Маленькая Лиза привела в восторг многих подписчиков.

«На маму похожа»: дочь Пугачевой и Галкина вышла на прогулку в белом костюме с цветочным принтом
Алла Пугачева, Гарри и Лиза Галкины/Фото: https://www.instagram.com/p/B9GxkZuHH2f/

С наступлением лета Максим Галкин все чаще проводит время на приусадебном участке своего замка в деревне Грязь. Он не только любит гулять по красивейшему саду, но и развлекается вместе с шестилетними двойняшками Гарри и Лизой, которые любят порезвиться на улице. Поскольку самоизоляция продолжается, семейство Пугачевой и Галкина все еще вынуждено коротать будни в стенах своего гнездышка.

На очередную прогулку с папой и братиком малышка Лиза принарядилась в стильный спортивный аутфит. На видео, которым поделился Максим Галкин, дочь Пугачевой предстала в белом костюмчике с трендовым растительным мотивом — контрастными фиолетовыми цветами, гроздьями и веточками. Обувь маленькой модницы оказалась гармоничной образу – на ногах Лизы красовались белые кеды.

«Такая милашка!», «На мамму похожа, и такая же боевая!», «Обожаю Лизу, такая классная девочка», «Дочка такая лапочка», «Стильная малышка», «Прелесть Лизонька», «Какая красавица малышка», — пришли в восторг от девочки многие подписчики.

Гарри, который в противоположность сестре был одет в черный костюм, приглашал Лизу погонять мячик. Оба наследника Примадонны и телеведущего – очень творческие и не по годам развитые детки. Они очень дружны и всегда придумывают что-то веселое, чем развлекают не только родителей, но и многих поклонников семьи.

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