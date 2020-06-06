«Все лучшее, что есть в нашей литературе»: Жигунов почтил память Пушкина в его день рождения

Александру Сергеевичу Пушкину 6 июня исполнился бы 221 год. Однако знаменитый поэт прожил 37 лет. За такой короткий срок он успел написать несколько книг со стихами. Его творения вошли в историю мировой литературы.

В такой знаменательный день почтил память великого поэта Сергей Жигунов. Актер опубликовал фото памятника Пушкина и посвятил ему теплые слова. Он сожалеет, что таких поэтов больше нет.

«Сегодня родился Александр Сергеевич Пушкин, в детстве он не умел говорить по-русски и не снял картуз перед царем. В конце жизни он был застрелен французом на дуэли. Несмотря на то, что он был немного африканцем, в середине этого пути написал почти все лучшее, что есть в нашей литературе. Прошло больше двухсот лет, а надежды, что родится новый Пушкин остается все меньше», — высказался он.

Поклонники согласились со словами Жигунова. Многие признались, что Пушкин остается для них главным российским «пером», драматургом и прозаиком. «Самое главное помнить, какие великие произведения явились миру в период его вынужденной изоляции в Михайловском!», «Такие как Пушкин рождаются один раз в 1000 лет…», «Стихи Пушкина, сколько бы ни было нам лет, они всегда с нами», «Гений», — прокомментировали пост подписчики.

Почтила память Пушкина и актриса Анна Ардова. Она проводит время на карантине у друзей на даче. Она прочитала свой любимый отрывок из «Евгения Онегина» и отметила этот день.