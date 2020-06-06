«Мамины черты лица»: двухлетний сын экс-солистки «ВИА Гра» Надежды Ручки мечтает стать укротителем змей

Двухлетний сын экс-солистки «ВИА Гра» Надежды Ручки мечтает стать укротителем змей. Напомним, малыш Лев появился у певицы и предпринимателя Дениса Боярко в августе 2017 года. Тогда беременность исполнительницы для многих стала неожиданностью.

В скором времени наследник Ручки будет отмечать трехлетие. Сейчас вместе с мамой малыш готовится к празднику, а пока он еще не наступил, делится с родительницей своими богатствами. Так, Надежда опубликовала на личной странице в Instagram трогательное видео, на котором маленький Лев умудрился одолеть огромную игрушечную змею.

«Это дракон, мам! Огромный», — уверяет звездную родительницу малыш.

Подписчики же от поведения мальчика остались в полном восторге. «Какой смелый ребенок», «Судя по всему, дрессировщиком будет», «Какой сладкий парнишка у вас вырос», «Защитник мамин», — хвалят они будущего рыцаря. Некоторые поспешили отметить, что Лев очень похож на звездную родительницу. «У парня мамины черты лица», — убеждены они.