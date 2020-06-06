«В паспорте я без отчества»: Канделаки рассказала, как стала жертвой национальной неприязни

Многие звезды Голливуда отреагировали на произошедшее в США – во время задержания от рук полицейского погиб афроамериканец. В результате по стране прокатилась волна протестов. Простые люди объединились, чтобы заявить, что они устали от произвола стражей порядка, а также решили напомнить, что расизму в современном обществе и демократичном государстве нет места.

Высказываются о происходящем за океаном и российские знаменитости. Например, телеведущая и медиаменеджер Тина Канделаки осторожно высказалась о том, что не стоит злорадствовать происходящему в Америке – подобных проблем хватает везде.

«Спящие радикалы и ксенофобы, ненавидящие людей других национальностей, есть и у нас. Так что давайте не торжествовать, что у соседа хата горит. Нам самим надо постоянно двигаться к тому, чтобы равноправие было константой и частью нашей государственной политики» — призвала своих читателей инстадива.

При этом Канделаки призналась, что и она, будучи беременной, столкнулась в паспортном столе с настоящей ксенофобией. Знаменитая журналистка чувствовала себя плохо – токсикоз и отеки – и попросила принять ее без очереди.

«В нашем российском паспорте я записана как Тинатин Канделаки — без отчества, — рассказала телезвезда звезда. Она вспомнила, какую грубость ей пришлось услышать в свой адрес: «Ты ведь нерусская! Раз ты такая наглая, так спешишь и у тебя нет времени, то нехер здесь ошиваться. Я твое имя и фамилию не могу отличить друг от друга, значит, тебе не нужно и отчество».

Кроме того, будучи школьницей, она тоже подверглась несправедливому отношению со стороны педагогов.