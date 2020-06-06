Пока мама в отъезде: муж Гагариной запечатлел подросшую дочку в костюме цвета хаки и с метлой

Полина Гагарина живет в браке с фотографом Дмитрием Исхаковым. Влюбленные вместе уже шесть лет и воспитывают дочку Мию. Иногда появлялись слухи о проблемах в их отношениях, так как артистка не любит говорить о личной жизни и редко публикует совместные семейные фото. Но этой весной в СМИ просочилась информация, что супруги не живут вместе несколько месяцев и находятся на грани развода.

Гагарина предпочла хранить молчание, как и ее муж. Певица лишь намекнула на депрессию из-за плохой погоды. Последние две недели она была неразлучна с трехлетней дочкой. Они много вместе гуляли, танцевали и играли.

А накануне артистка уехала в Санкт-Петербург. По всей видимости, она покинула дом по работе. Как оказалось, свою наследницу она оставила под присмотром мужа. Первым делом Исхаков опубликовал фото девочки, гуляющей возле дома.

В кадре Мия предстала в спортивном костюме цвета хаки и оранжевой жилетке. В руках у девочки была метла для сухой уборки. «Коммунальные службы в действии», — шутливо отметил Дмитрий.

Поклонники восхитились трогательным фото. Многие также обрадовались тому, что Полина оставила ребенка с мужем. Это многим вселило надежду на то, что они все еще пара. К слову, Исхаков прекрасно общается с сыном певицы от прошлых отношений Андреем. 12-летний мальчик ходит с ним на футбол и играет дома. Как долго артистка пробудет в культурно столицей пока неизвестно.