«Матери и детям необязательно быть вместе круглые сутки»: 14-летняя дочь Волочковой навестила мать в особняке

Ариадна достаточно давно живет отдельно от балерины и реализуется как художница и наездница.

14-летняя дочь Анастасии Волочковой навестила мать в особняке. Уже не первый год Ариадна живет отдельно от матери, предпочитая зарабатывать и реализовываться собственными силами. Школьница увлекается книгами, занимается конным спортом, а на самоизоляции продавала на аукционе собственные картины.

На днях же Ариадна решила повидать мать в Подмосковье. Трогательным кадром счастливой встречи Волочкова поделилась на личной странице в Instagram. Экс-прима «Большого театра» призналась, что очень рада была видеть наследницу и выслушать рассказы о ее победах. Балерина уверена: она дала ребенку достойное воспитание, благодаря которому Ариадна теперь может продвигать себя в любом направлении, каком только захочет.

Ответила Волочкова и на критику со стороны. Настя заявила, что не потерпит замечаний касательно отношений с Ариадной, поскольку считает, что выстроила их грамотно.

«Еще с первых ее шагов я понимала, что для отношений мамы и дочки не обязательно проводить вместе круглые сутки», — подметила она.

Первым делом после приезда школьницы мать и дочь вышли на улицу, чтобы вместе оторваться под музыку под дождем. Озорные танцы позже переросли в прятки и догонялки по лужайке. Счастью дуэта не было предела.