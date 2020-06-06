«Все, я блондинка»: Самойлова показала себя с новым цветом волос

Не утихают в Рунете обсуждения поклонников пары Джигана и Самойловой о том, разведутся ли супруги или все-таки помирятся. Трещина в отношениях влюбленных, которые вместе 10 лет, появилась вскоре после того, как в семье появился четвертый наследник – долгожданный сынок Давид. Модель Оксана Самойлова, устав терпеть трэшовые выходки мужа, подала на развод.

И если сейчас Джиган живет прошлым и постит в своем аккаунте в Instagram снимки безоблачных семейных времен, то Самойлова, перешагнув через проблемы, старается жить дальше в ожидании бракоразводного процесса. Видимо, готовясь к новому периоду своей жизни, девушка намерена войти в нее преображенной. Она начала подбирать себе новый цвет волос.

В своих stories Самойлова показала себя такой, какой ее давно мечтали увидеть миллионы фанатов. Она предстала перед фолловерами с белокурыми локонами.

«Все, я блондинка!» — заявила Самойлова, позируя с блондом и стрижкой каре.

В следующем видео Самойлова позировала уже с длинными локонами розового оттенка. А третьим бьюти-преображением стали длинные волосы с эффектной голливудской волной. Оказалось, что блонд жене Джигана невероятно к лицу. И, возможно, вскоре инстадива решится всерьез сменить цвет волос, а не играть с париками.