«Мойдодыр»: Оксана Федорова читает «ужастик» для малышей
«Сказки на ночь»
«Мойдодыр»
Лера Кудрявцева: «Кирилл Андреев из «Иванушек International» не побоялся сказать правду»
Лера Кудрявцева
Звездный гость

«Готовится к поступлению в университет»: 17-летняя красавица-внучка Никиты Михалкова отказалась от карьеры модели

Наташа предпочла получить высшее образование.

«Готовится к поступлению в университет»: 17-летняя красавица-внучка Никиты Михалкова отказалась от карьеры модели
Внучка Никиты Михалкова с мамой/Фото: https://www.instagram.com/p/B_afIVFBPw5/

17-летняя красавица-внучка Никиты Михалкова отказалась от карьеры модели в пользу высшего образования. Об этом журналистам рассказала бабушка Наташи – Татьяна. В прессе неоднократно отмечали визуальное сходство Наташи с Татьяной. Роднила женщин и любовь к моде: в свое время жена Михалкова подрабатывала манекенщицей. В свое время и Наташа пробовала свои силы в модных показах Анастасии Задориной. Тогда эксперты отмечали умение девушки держаться перед камерами.

Судя по всему, в последний момент девушка решила сделать выбор не в пользу позинга. «Комсомольской правде» Татьяна поведала, что отмечает в молодой родственнице превосходные данные, но выбор девушки пойти по другому пути полностью одобряет. Скорее всего, Наташа планирует применить свои художественные навыки – известно, что недавняя школьница превосходно рисует и активно увлекается искусством.

«Она готовится к поступлению в университет. В какой? Пока не могу рассказать, боимся сглазить», — подмечает жена Михалкова.

Тэги

Наталья МихалковаНаташа МихалковаНикита МихалковНикита Михалков последние новостиНовости googleТатьяна Михалкова
Loading...