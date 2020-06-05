«Мойдодыр»: Оксана Федорова читает «ужастик» для малышей
«Сказки на ночь»
«Мойдодыр»
Лера Кудрявцева: «Кирилл Андреев из «Иванушек International» не побоялся сказать правду»
Лера Кудрявцева
Звездный гость

«Второй на подходе?»: Лопыреву заподозрили в беременности после совместного снимка с сыном и мужем

Семья выбралась на пляж, где наслаждалась теплыми лучами солнца.

«Второй на подходе?»: Лопыреву заподозрили в беременности после совместного снимка с сыном и мужем
Виктория Лопырева/Фото: https://www.instagram.com/p/CAHsSdLJzFY/

Виктория Лопырева вместе с супругом Игорем Булатовым отметили маленький праздник сына на берегу залива. 5 июня малышу Марку-Лионелю исполняется 14 месяцев. Вот уже более года бизнесмен и модель скрывают лицо сына от общественности: на совместных снимках малыш всегда появляется либо спиной, либо один из родителей прикрывает сына от чужих глаз.

Не стал исключением и этот выход. В последний будний день недели Лопырева вместе с мужем и сыном выбрались на пляж, где коллективно купались в водах искусственного залива Джумейра. Лопырева предстала перед объективом фотокамеры в белом монокини с высокой линией бикини, а также глубоким v-образным вырезом. Отец и сын же прятались за черными очками, создавая образ супергероев.

Виктория Лопырева с семьей
Виктория Лопырева с семьей/Фото: https://www.instagram.com/p/CBD0_S-pp3J/

Внимательные же подписчики заподозрили модель в беременности. Некоторые углядели изменившиеся очертания Вики и поспешили высказать свои предположения. «Второй на подходе?», «Кажется, кого-то скоро будет четверо», «Пожалуй, поздравлять не только малыша с праздником надо», — подмечают они.

Тэги

Виктория ЛопыреваВиктория Лопырева последние новостиЛопырева и БулатовЛопырева новостиЛопырева сынНовости google
Loading...