«Давайте отпразднуем»: Айза Анохина подала на второго мужа в суд

Бывшая супруга и блогер Айза Анохина подала в суд на второго мужа — профессионального серфера Дмитрия Анохина. Напомним, супруги официально узаконили отношения в 2015 году, а спустя несколько лет на свет появился второй сын Айзы — Элвис. О своем намерении расстаться Анохина рассказала Алене Жигаловой в передаче «Алена, блин». Тогда блогер подмечала, что выстроить гармоничные отношения ей и мужу мешают разные взгляды на жизнь.

В пятницу, 5 июня, стало известно, что Анохина окончательно подала документы на развод. Телеканалу «Супер» Анохина сей факт подтвердила и заявила, что на днях посещала суд. Подробностями же самого процесса Айза пока делиться не спешит, рассчитывая выложить все специально для программы, в которой она стала главной героиней вслед за Яной Рудковской.

«Давайте это отпразднуем», — кратко предложила она.

Сейчас главной целью матери двоих детей является бизнес — общее дело Айза намерена отсудить у Анохина, чего бы ей этого ни стоило. Речь идет об общем салоне красоты, который до недавнего момента был закрыт из-за пандемии. Сейчас Дмитрий прощаться с источником дохода не намерен, игнорируя предложения Айзы продать ей точку.

Поддержали Анохину и дети. Старший сын от Гуфа, Сэм, попросил маму, чтобы она Диму больше не прощала. Мальчик очень любит своего отчима, но в конфликте сторон вступился за маму, подмечает «СтарХит».