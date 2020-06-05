«Крутой»: Максим Матвеев своими руками смастерил младшему сыну лошадку

Известные актеры и супруги Елизавета Боярская и Максим Матвеев самоизоляцию проводят на даче в Ленинградской области. Скучать звездному семейству не приходится. Лиза приняла участие в субботнике, организованном активистами садоводства, и намерена повторить экологическую акцию, а ее супруг занялся столярными работами. Звезда «Триггера» смастерил деревянную лошадку-качалку. Родители решили, что это будет подарок младшему сыну пары, Грише, которому 5 июня исполнилось ровно полтора годика.

Какой получилась лошадка, сделанная собственноручно Матвеевым, похвасталась Боярская. Она запостила в своем Instagram снимок деревянной качалки, которую с гордостью демонстрирует супруг.

«Вот уж точно говорят, талантливый человек талантлив во всем! Можно сказать, новая семейная реликвия. Детям! Внукам! Ну или мы с Максом в старости будем качаться», — подписала Боярская снимок.

Звезда подчеркнула, что Матвеев сделал игрушку от начала и до конца самостоятельно. Доказательство — на страничке Матвеева: звездный столяр с серьезным видом шлифует дерево, которое скоро станет красивой детской игрушкой.

Подписчики с восторгом оценили результат труда молодого отца.

«Как здорово, поздравляю вас. Макс не перестает удивлять. Я от Триггера никак не отойду, а тут еще и конь», «Руки золотые у папы. С днем рождения вашего сыночка!», «Ого. Этот подарок будет передаваться из поколения в поколение», «Талантище!», «Ну ничего себе! Талантливый человек — талантлив во всем!», «Крутой», — написали в комментариях.

Боярская, кстати, не спешит показывать своих наследников. В браке с Матвеевым у них появилось двое сыновей, которых звездная мама оберегает от излишнего внимания публики.