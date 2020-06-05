«Мамина принцесска»: Элджей раскрасил машину за 10 миллионов под цвет своей рубашки

Изменения во внешности мужа Насти Ивлеевой оценили далеко не все.

Рэпер Элджей умудрился раскрасить машину за 10 миллионов рублей под цвет своей рубашки. Склонный к экспериментам музыкант неоднократно делал тюнинг своей ласточки: так, в свое время иномарка из белой превратилась в белую с вкраплениями розового, а недавно и вовсе стала мультицветной. Свою страсть к необычным дизайнам Узенюк никогда не скрывал.

Каково же было удивление аудитории, когда выяснилось, что муж Насти Ивлеевой выкрасил «немца» под цвет одной из своих рубашек. На личной странице в Instagram Элджей поделился кадром, на котором позирует на фоне своей машины в той самой детали одежды, благодаря которой транспортное средство получило новую «шкуру». Дополнил Узенюк образ гольфами и короткими шортами. В таком виде рэпер стал похож на истинного гольфиста.

больше по теме «Настоящий»: рэпер Элджей показал себя без линз и грилзов Музыкант Алексей Узенюк предстал перед поклонниками в естественном обличии.

К новому образу Элджея подписчики отнеслись крайне неоднозначно. «Мамина принцесска», «Старый Леха был лучше», «Красавчик, только в Крида не скатывайся», «Перестань использовать розовое, прошу», — написали они.